A Casalbordino, con la festività di San Pio da Pietrelcina (protettore dei volontari della protezione civile), oggi, lunedì 23 settembre, è in programma la terza giornata del volontariato provinciale, coordinato dall’Associazione della protezione civile volontari Madonna dell’Assunta di Casalbordino.

Con le parole "protezione civile" è bene ricordare, che si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dalle associazioni per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Il ruolo insostituibile assunto oggi dal volontariato di Protezione Civile, di custode naturale di ciascun territorio e forza civile di tutela e protezione di ciascuna comunità, merita non solo un pieno riconoscimento, ma anche un crescente sostegno pubblico per le dotazioni di mezzi, di materiali, di attrezzature, di formazione, preparazione e aggiornamento, tanto necessarie per l'ottimale utilizzo delle energie che vengono offerte in aiuto della collettività, nonché la costante sensibilità e aiuto economico di quanti sono nelle condizioni di farlo.

L’iniziativa, è patrocinata dal Comune di Casalbordino, la Provincia di Chieti, la Prefettura di Chieti e la protezione civile di Chieti, con la partecipazione del Sottosegretario al ministero degli Interni, On. Gianpiero Bocci che presenzierà la serata, il presidente della provincia di Chieti, Enrico di Giuseppantonio, il sindaco di Casalbordino Remo Bello, l’assessore alla protezione civile di Chieti Donatello Di Prinzio e altre autorità del territorio.

Il programma della giornata:

Ore 15,00- ritrovo in Piazza Umberto 1°, con l’arrivo dei volontari e forze dell’ordine, esposizione mezzi e attrezzature tecniche;

Ore 16,00- arrivo dei Sindaci e delle Autorità;

Ore 16,30 -visita dei mezzi e delle attrezzature;

Ore 17,30- discorsi delle Autorità;

Ore 18.00- benedizione dei volontari;

Ore 19.00- Intrattenimento musicale.