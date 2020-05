Lo scorso 7 Settembre si è svolta a Vasto Marina, presso i Lidi “Sabbia d’Oro” e “La Prora”, la 14esima edizione del tradizionale torneo aziendale Denso di Beach Volley 4 vs 4 “Memorial Mauro Florio”, dedicato come ogni anno al mai dimenticato collega ed amico prematuramente scomparso nel 2000.



Mauro, ottimo giocatore ed apprezzato allenatore di volley, fu protagonista della nascita di questo torneo nel lontano 1999. Dal 2001 questo torneo è dedicato alla sua memoria. L’affluenza di pubblico è stata notevole durante l’intera giornata di gare , caratterizzata da belle partite, divertimento ed animazione per i più piccoli.



La vittoria finale è andata alla squadra SC, compagine rappresentativa della linea di produzione del nuovo alternatore di progettazione Denso Giappone recentemente localizzato a San Salvo. La squadra SC ha avuto la meglio su un lotto di 12 agguerrite compagini.



Il torneo, ha potuto contare sulla partecipazione attiva, anche in campo, del Presidente Ing. Saji e di quasi tutto il Top Management dell’azienda. Lo stesso Presidente ha poi presenziato, come da tradizione, alla cerimonia di premiazione finale delle squadre, il cui momento più emozionante è stato la consegna di una targa ricordo alla mamma di Mauro Florio.



Il premio “Miglior giocatore del torneo” è stato consegnato dalla signora Florio a Emanuele Augelli, della squadra QA, rappresentativa del Quality Assurance giunta seconda. La splendida serata si è conclusa con un grande buffet gustato al suono di ottima musica.