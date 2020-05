Ieri la manifestazione "Chiuso per bici" ha coinvolto centinaia di ciclisti in tutte le città della costa abruzzese. A Vasto un nutrito gruppo di appassionati delle due ruote si è radunato in piazza De Gasperi per scendere insieme verso Vasto Marina, dove ci sono state iniziative dedicate alla bici. In testa al gruppo c'era l'assessore con delega alla mobilità sostenibile Marco Marra, come sempre in sella alla sua bicicletta. In mattinata c'è stato anche un "incontro" sul ponte ciclabile che permette l'attraversamento del torrente Buonanotte, con l'assessore di San Salvo Oliviero Faienza, impegnato nelle attività di "Chiuso per bici" nel suo comune. A fine giornata Marra ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell'eventi.

"C'è stata una bellissima dimostrazione che questa città sta cambiando nelle sue abitudini - afferma Marra -. Molto ancora c'è da fare, ma vedere quasi 200 biciclette percorrere tutti insieme, come una leggera, elegante massa critica, le strade della nostra città e approdare insieme a Vasto Marina (con l'ausilio della Polizia Municipale e della Protezinoe Civile, che ringrazio) per trascorrere, insieme a tante famiglie in bicicletta, una giornata in compagnia, tra pista ciclabile, gimkana per bambini (grazie a Fiab Vasto Pedala), animazione sul lungomare, stand espositivi e teatro per bambini, è stata una bella dimostrazione di volere una mobilità rinnovata nella nostra città, e le bici sono parte integrante, alla pari di altri trasporti più consueti alla nostre vecchie abitudini.

Ora c'è da mettere in atto le prime sperimentazioni, zone a limite di velocità a 30 km/h, le cosidette zone 30, e sperimentali percorsi ciclabili all'interno della viabilità di città, per approdare ad un possibile Piano urbano della mobilità ciclistica da approvare in Consiglio Comunale. Importanti provvedimenti che saranno possibili solo con la giusta sensibilizzazione della cittadinanza. L'evento di oggi Chiuso per bici è diventato Aperto per bici".