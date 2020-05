"E' stato attivato in piazza Diomede un altro servizio di connessione internet wi-fi gratuita, che fa seguito all'analoga attivazione già effettuata in piazza Rossetti, lungo la loggia Amblingh e in via Adriatica". Lo annuncia Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio che raggruppa i commercianti della città antica.

"Chi vorrà usufruire del servizio potrà farlo con la semplice registrazione dei dati personali. L'iniziativa è stata resa possibile dalla cortese collaborazione della Wls e di Armando Aganippe, titolare dello Spritz Bar, che ha concesso la disponibilità dello stabile per l'installazione dell'antenna. La cooperazione tra istituzioni, associazioni e privati rappresenta l'unico criterio per attuare iniziative a beneficio della cittadinanza e degli ospiti".