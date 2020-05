L’atleta della Podistica Vasto, Giovanni Viti, si è classificato primo al Corrifiat 2013, nella categoria D, chiudendo la gara in un tempo record di 34 minuti e 53 secondi. Svoltasi ieri mattina presso lo stabilimento Sata di Melfi la ventottesima edizione del Corrifiat, ha coinvolto i dipendenti ed i familiari degli stabilimenti del Gruppo Fiat.

L’edizione 2013, inoltre, è stata impreziosita dalla presenza di team stranieri, la Tofas di Bursa (Turchia) e Fiat Group Automobiles Kragujevac (Serbia). Come da programma gli atleti si sono cimentati sulla distanza dei 10 km, mentre le donne sui 2 Km. Il Corrifiat è l’appuntamento clou tra le manifestazioni organizzate per i dipendenti degli stabilimenti del Gruppo Fiat; elemento comune è la volontà di creare momenti di ritrovo e d’incontro tra persone che lavorano a chilometri di distanza, una sorta di trait-d’union tra tutte le persone e gli stabilimenti appartenenti alla stessa grande famiglia: la Fiat.

In tali manifestazioni sono coinvolti i dipendenti dei seguenti stabilimenti: Fiat Group Automobiles Cassino, Sevel Atessa, Fiat G. Vico Pomigliano D’Arco, Fpt Industrial Foggia, Fiat Group Automobiles Termini Imerese, FPT Termoli, Sata Melfi, Magneti Marelli Bari, Fiat Mirafiori Torino, FPT Verrone, Ferrari, Maserati, Iveco–FPT Torino, New Holland Modena, New Holland Lecce, Iveco Suzzara, Magneti Marelli Sulmona, Tofas Bursa (Turkey) and Fiat Group Automobiles Tycky (Poland).