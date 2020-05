Momenti importanti, quelli trascorsi dalle delegazioni dei Lions Club - Ravenna “Dante Alighieri”- San Salvo. E’ stata l’occasione tra i due club di stipulare ufficialmente la seconda fase di gemellaggio destinata nei prossimi anni a consolidarsi attraverso la condivisione di iniziative e tradizioni. La radice comune ai due sodalizi sta nel legame con San Vitale.

A Ravenna c’è una stupenda chiesa dedicata a San Vitale e il sacello dove morì martirizzato. A San Salvo sono conservate le reliquie del Santo Martire. Il gruppo ravennate è ripartito domenica pomeriggio. La “comitiva” degli ospiti, durante il breve soggiorno nella nostra città, hanno potuto visitare il centro storico, il museo della “Porta della Terra” , il mosaico romano , il municipio, la chiesa di San Giuseppe dove sono custodite le spoglie di San Vitale, San Salvo Marina e il centro storico di Vasto.

I ravennati sono rimasti incantati dalla bellezza delle nostre spiagge. Il protocollo tra i club è stato siglato in un dei bellissimi saloni del Park Hotel “Gabri” alla presenza del vice presidente del Distretto Lions 108 Vincenzo Rivizzigno, di Luigi Marcello presidente zonale A, di Ermanno Calderoni presidente del Lions “Dante Aligheri” di Ravenna e dell’ Assessore alla Cultura Giovanni Artese. Hanno fatto gli onori di casa il presidente dei lions sansalvesi Virginio Di Pierro e il presidente del comitato organizzatore Antonio Cocozzella.

“San Salvo è un paese generoso - ha sottolineato nel suo breve intervento il presidente Ermanno Calderoni di Ravenna - mi ha colpito la facilità con cui abbiamo fatto amicizia. L’amicizia si è consolidata in amicizia vera. E’ bene dare inizio anche alle operazioni economiche. Dobbiamo mettere in movimento le cooperative di Ravenna e di San Salvo. Lavoriamo insieme, collaborando nella solidarietà”.

Il vice presidente distrettuale Rivizzigno ha concluso: Insieme possiamo fare molto, da soli non possiamo fare niente”. Dopo lo scambio dei doni tra i presidenti si è svolta la serata di gala. Durante la cena c’ è stato un breve intermezzo musicale degli “Amici delle tradizioni sansalvesi “. La collaborazione che si è instaurata tra i due club non finirà certamente: grandi novità sono in programma per la prossima primavera.

Michele Molino