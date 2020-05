Una interessante novità sta per essere presentata nel centro storico di Vasto. Giovedì 26 settembre, alle 16.30, aprirà i battenti in corso Nuova Italia 13 il concept store Cruciani C, con i celebri braccialetti, borse, foulard e piccola pelletteria. Ad aprire questo nuovo negozio sarà Massimiliano Padoan, giovane vastese che, dopo aver lavorato per molti anni nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso. "L'idea è nata chiacchierando con l'agente di Cruciani, che conoscevo già dai tempi in cui lavoravo da Geox. Alla soglia dei 28 anni ho ritenuto fosse il momento di dedicarmi a qualcosa di mio. La scelta di Cruciani C è stata quella di portare in città un marchio di grande tendenza ma accessibile a tutti".

I braccialetti prodotti da Cruciani, celebre marchio nel campo del cachemire, sono realizzati in macramè, un "merletto a nodi". "E' importante sottolineare che stiamo parlando di un prodotto realizzato interamente in Italia. Del resto Cruciani è da sempre sinonimo di made in Italy". In questi giorni Massimiliano sta curando i dettagli del suo negozio, ispirato agli store aperti già in tutto il mondo. Guardando l'elenco delle ultime aperture balza agli occhi come ci siano grandi città o località turistiche di prestigio. "Questa è stata la mia scommessa. Avevo la possibilità di aprire a Pescara, L'Aquila, Foggia, o anche nel Lazio. Ma io ho voluto avviare questa attività a Vasto, il luogo in cui sono nato e vivo e che amo profondamente. E' venuto qui anche Sergio Cruciani, che ha visitato la città e ne è rimasto impressionato positivamente. Certo, è una bella responsabilità sapere di essere nella scia di località come Capri, Assisi, Forte dei Marmi. Ma sono convinto che sarà un'esperienza entusiasmante.

Mi piace questo marchio perchè è sempre pronto a collaborazioni. Ad esempio insieme al Wwf è nato il braccialetto con il panda, per Gangnam Style c'era quello con il papillon e tanti altri. Anche i personaggi del mondo della moda, dello sport e dello spettacolo sono una fonte di ispirazione oltre che convinti indossatori di Cruciani. Tra i braccialetti più interessanti ci sono quelli creati con Damiani: nell'intreccio di macramè sono inseriti tre diamantini. E poi sono di alta qualità, sono resistenti e non si rovinano".

Lasciare un lavoro sicuro per intraprendere un'attività imprenditoriale è una scelta certamente in controtendenza rispetto all'attuale periodo economico. "Nel mio lavoro mi trovavo bene e, nonostante fossi un dipendente, l'ho sempre considerato come se fosse il mio negozio. Devo ringraziare anche i titolari che mi hanno permesso di crescere. Però ho sentito che questo era il momento giusto per fare qualcosa di diverso. E quando è saltata fuori questa proposta di aprire uno store Cruciani C ci ho messo davvero poco a decidere".

Anche aprire nel centro storico, di questi tempi, è una scelta coraggiosa. "La crisi l'ho vista come un'opportunità. Sono fortemente convinto che questa zona e la città in generale siano assolutamente da sviluppare, cercando di avere un maggiore supporto dalle istituzioni. Per aprire il negozio mi sono trovato a dover fronteggiare tanta burocrazia che non immaginavo".

L'appuntamento con l'inaugurazione del nuovo store Cruciani C è per giovedì 26 settembre, a partire dalle 16.30, in corso Nuova Italia 13 a Vasto.

