Si è conclusa nei giorni scorsi la campagna AIB (Anti Incendio Boschivo) 2013. Per i volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo è stata un’estate molto impegnativa soprattutto dal punto di vista della prevenzione dei roghi. "Abbiamo assicurato -affermano i responsabili dell’Arcobaleno- una squadra di avvistamento quasi quotidianamente, incrementando le uscite rispetto agli anni precedenti di circa il 20%".

A fronte dei maggiori servizi di prevenzione i volontari dell’Arcobaleno hanno registrato una piccola diminuzione degli interventi dei roghi rispetto all’anno precedente. Nel nostro territorio non si sono registrati incendi di grosse dimensioni anche se, in alcuni casi, è stato il tempestivo intervento delle squadre impegnate nel servizio di avvistamento a evitare che le fiamme si potessero propagare ulteriormente creando enormi danni. L’opera di prevenzione e avvistamento risulta ancora una volta molto importante se non indispensabile nella lotta agli incendi.

Nei prossimi mesi i volontari dell’Arcobaleno, oltre ai normali servizi e interventi, saranno impegnati nel consueto piano di formazione a cui ogni anno il personale viene sottoposto per accrescere le proprie capacità e competenze. "Un grazie particolare -concludono i responsabili dell’associazione- va ai nostri volontari che, pur tra mille difficoltà logistiche, hanno svolto la preziosa opera sottraendo tempo a loro stessi e alle loro famiglie".