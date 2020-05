Con la promozione in Divisione Nazionale B arrivata durante l'estate dagli uffici federali, alla BCC Vasto Basket è mancata la gioia di poter festeggiare insieme ai suoi tifosi un traguardo cercato durante tutta la scorsa stagione e che solo il fato avverso aveva impedito di raggiungere per via canonica. Così la società biancorossa, in vista dell'avvio del campionato, ha organizzato un'amichevole con un'avversaria di lusso per far festa e presentare ufficialemente alla città il roster che scenderà in campo a partire dal 6 ottobre.

Oggi, lunedì 23 settembre, alle 18, al PalaBCC arriverà la Mec Energy Roseto Sharks, formazione che disputerà il campionato di Legadue DNA Silver allenata da coach Phil Melillo. Per Ierbs e compagni sarà un impegno probante, considerato che arriverà anche dopo due sfide consecutive, sabato e domenica, al torneo di Giulianova. Dopo le amichevoli contro Isernia e Pescara, e il torneo a Isernia, muoveranno i primi passi "semi-ufficiali" sul parquet di casa anche i nuovi acquisti Serroni, Durini e De Carmine.

La BCC Vasto Basket si troverà contro una formazione ben attrezzata, su cui spiccano i due americani arrivati in riva all'Adriatico: il play-guardia Kevin Sowell e il neo arrivato Alex Charles Legion. Ma sarà soprattutto l'occasione per far festa insieme agli appassionati che arriveranno sugli spalti dell'impianto di via dei Conti Ricci per assistere a quella che si prospetta una bella partita. "L'abbiamo cercata, l'abbiamo inseguita, l'abbiamo ottenuta", è lo slogan scelto dalla società del presidente Spadaccini per lanciare l'appuntamento diquesta sera, con ingresso gratuito, e un po' tutta la stagione.