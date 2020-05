Amichevole di lusso domani, lunedì 23 settembre, per la BCC Vasto Basket. Al PalaBCC arriveranno i Roseto Shaeks, formazione che milita nel campionato di Legadue Silver, per una sfida impegnativa e spettacolare. La società biancorossa, a meno di due settimane dall'avvio della stagione ufficiale in divisione nazionale B, ha voluto organizzare questa serata anche per festeggiare insieme ai suoi tifosi la promozione arrivata quest'estate. La palla a due sarà alle 19, ma già dalle 18 ci sarà "movimento" al palazzetto, per vivere un pomeriggio sportivo di livello assoluto.

Ad impreziosire l'amichevole, la Federazione ha concesso la disponibilità di una terna arbitrale al top. Infatti a dirigere l'incontro ci saranno Enrico Sabetta, arbitro internazionale termolese, il suo collega molisano (di Campobasso), Luca Weidmann e il teramano Federico Di Francesco.

Sarà quindi un appuntamento da non perdere per i tifosi biancorossi e per gli appassionati della palla a spicchi in generale, con i forti giocatori di Roseto in campo, tra cui i due americani, e la capacità degli arbitri. Anche Ierbs e compagni non saranno da meno. Dopo la vittoria del torneo di Isernia, la sfida di ieri con la Bls Lanciano e quella di stasera contro il Campli, gli uomini di coach Di Salvatore vorranno ben figurare in questa prima uscita stagionale davanti al loro pubblico.