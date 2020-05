Alba Adriatica-San Salvo 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per l'U.S.San Salvo. I ragazzi di Gallicchio soccombono per 2-1 ad Alba Adriatica contro la formazione locale.

A passare in vantaggio sono stati i biancazzurri grazie alla rete realizzata al 26' dal solito Antenucci. Sul risultato di 1-0 gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione di Marinelli.

Nel finale di gara arriva la doccia fredda per Giulianoe compagni. A quattro minuti dalla fine della gara Liguori sigla il momentaneo pareggio. Al 93' Esposito realizza il 2-1 è regala i tre punti alla sua squadra.

Mercoledì nel turno infrasettimanale di campionato il San Salvo riceve la Torrese. Il tecnico Gallicchio recupera Sasso, che ha scontato le due giornate di squalifica, ma perde il bomber Marinelli espulso oggi. (di Luca Di Sciascio)

Virtus Cupello-Capistrello 1-6. Soccombe in casa la formazione di Massimiliano Memmo, ancora ferma a quota 0 punti in classifica e che a questo punto rischia l'esonero. Ospiti in vantaggio al 2' con Miccichè, al 13’ raddoppio di Di Gaetano, al 39' terza rete di Di Virgilio. Nella ripresa al 55' ancora Miccichè, per i padroni di casa accordia al 61' Diompy su calcio di rigore, al 64' Di Gaetano in gol al 75' Marangon su rigore. La Virtus ha fallito un calcio di rigore con Sputore.

I risultati della terza giornata del campionato di Eccellenza. Alba Adriatica-San Salvo 2-1, Altinrocca-Francavilla 0-2, Avezzano-Civitella Roveto 4-0, Montorio-Rosetana 0-0, Pineto-Vasto Marina 0-0, River Casale-Miglianico 1-3, Torrese-San Nicolò 3-3, Vastese-Acqua&Sapone 3-3, Virtus Cupello-Capistrello 1-6



La classifica. Avezzano 9, San Nicolò e Capistrello 7, Alba Adriatica, Francavilla e Rosetana 6, Torrese 5, Miglianico, Montorio, Pineto e Vastese 4, Civitella Roveto, River Casale e San Salvo 3, Vasto Marina 2, Acqua&Sapone e Altinrocca 1, Virtus Cupello 0



Il prossimo turno. Quarta giornata, mercoledì 25 settembre ore 15.00. Avezzano-Altinrocca, Civitella Roveto-Alba Adriatica, Francavilla-Pineto, Miglianico-Capistrello, Rosetana-Virtus Cupello, San Nicolò-River Casale, San Salvo-Torrese, Vasto Marina-Vastese (ore 18.30), Acqua&Sapone-Montorio