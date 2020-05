Attimi di tensione poco dopo le 14 alla fiera delle bancarelle in corso di svolgimento a Vasto. Nella zona di via Alessandrini un uomo, già noto alle forze dell'ordine, sembra lo stesso che qualche giorno fa aveva tentato di aggredire il sindaco Lapenna, ha rubato un coltello da una bancarella e ha iniziato a brandirlo attorno a sè. L'uomo è entrato anche in un ristorante della zona, creando non poco scompiglio urlando e gettandosi a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato di Vasto, supportati dagli uomini della Protezione Civile che erano in servizio di controllo in fiera. Tanta preoccupazione per gli ambulanti presenti nei paraggi e per le persone che hanno assistito alla scena.