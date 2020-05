La terza giornata del campionato di Eccellenza abruzzese è iniziata ieri con l’anticipo tra Altinrocca e Francavilla finito 0-2 per gli ospiti. La Vastese è chiamata ad una reazione dopo la brutta sconfitta per 2-0 a Roseto. San Nicolò e Avezzano sono in vetta da sole a punteggio pieno e si sono già staccate dal gruppo.



All'Aragona arriva l’Acqua&Sapone allenata dal vastese Giuseppe Naccarella, rivale lo scorso anno per la vittoria del campionato di Promozione, attualmente ferma a 0 punti in classifica, sconfitta da Torrese e Pineto. Arbitra Simone D’Incecco di Pescara, gli assistenti sono Intilangelo de L’Aquila e D’Orazio di Lanciano.



Il Vasto Marina dopo il rocambolesco pareggio interno per 3-3 contro l’Altinrocca, gioca a Pineto, i padroni di casa sono a quota 3 punti dopo la vittoria esterna contro l’Acqua&Sapone. Dirige l'incontro Riccardo Marino de L’Aquila coadiuvato dagli assistenti Recchiuti e Alessi di Teramo. In attesa dello scontro nel turno infrasettimanale di mercoledì alle 18.30 contro la Vastese.



La Virtus Cupello di Massimiliano Memmo è ancora ferma a 0 punti, contro il Capistrello in casa l’imperativo è vincere, ma non sarà semplice, gli ospiti arrivano dalla vittoria 3-1 sul River Casale e dal pareggio esterno a Montorio. Il San Salvo, che ha vinto contro l’Altinrocca e perso con l’Avezzano, va ad Alba Adriatica, ferma a 3 punti, dopo la vittoria due settimane fa contro il Vasto Marina.

In Promozione alle 15.30 Real Tigre in campo a Borrello, iniziati anche i campionati di Prima e Seconda Categoria, nell'anticipo di ieri l'Incoronata Calcio Vasto ha perso 3-1 a Montalfano.





Il programma della terza giornata del campionato di Eccellenza. Domenica 22 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-San Salvo, Altinrocca-Francavilla (sabato ore 15.00), Avezzano-Civitella Roveto, Montorio-Rosetana, Pineto-Vasto Marina, River Casale-Miglianico, Torrese-San Nicolò, Vastese-Acqua&Sapone, Virtus Cupello-Capistrello



La classifica. Avezzano e San Nicolò 6, Capistrello, Montorio e Torrese 4, Alba Adriatica, Civitella Roveto, Francavilla, Pineto, River Casale, Rosetana, San Salvo e Vastese 3, Altinrocca, Miglianico e Vasto Marina 1, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 0



Il prossimo turno. Quarta giornata, mercoledì 25 settembre ore 15.00. Avezzano-Altinrocca, Civitella Roveto-Alba Adriatica, Francavilla-Pineto, Miglianico-Capistrello, Rosetana-Virtus Cupello, San Nicolò-River Casale, San Salvo-Torrese, Vasto Marina-Vastese (ore 18.30), Acqua&Sapone-Montorio