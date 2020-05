Partita dalle mille emozioni quella tra Vastese e Acqua&Sapone Montesilvano. La sfida che lo scorso anno aveva acceso il campionato di Promozione si è rinnovata anche in questa nuova stagione di Eccellenza. Finisce 3-3, dopo che gli ospiti avevano trovato il doppio vantaggio nel primo tempo. Prima dell'incontro la curva ha esposto uno striscione: Da noi il massimo sostegno, da voi il massimo impegno.

I biancorossi, chiamati ad una reazione dopo la sconfitta di Roseto, hanno avuto la forza di rientrare in partita, pareggiare e andare in vantaggio, ma poi, a 4 minuti dalla fine, l'Acqua&Sapone ha segnato ancora per il definitivo 3-3.

Brutta partita e brutta Vastese che subisce ancora troppi gol e che fa fatica a imporre il proprio gioco e ad essere pericolosa, nella ripresa i padroni di casa si sono svegliati, ma non sono stati in grado di mantenere il vantaggio. In campo si nota l'assenza di un uomo d'ordine che detti i tempi e faccia partire le azioni. Alle 18.00 si è svolta una riunione societaria, già in programma da tempo, Nicola Di Santo rimane sulla panchina biancorossa.





La partita. La novità della Vastese è in difesa, dove torna Irmici nel ruolo di terzino sinistro, centrali sono Spagnuolo e Triglione, Berardi a destra. Centrocampo con D'Adamo insieme ad Avantaggiato e Battista, in avanti i soliti tre: Soria, Di Vito e Antignani. In tribuna Pantalone e Torres infortunati.



La squadra di Di Santo si butta subito in avanti al 5' Soria dalla sinistra mette in mezzo, colpisce Antignani al volo, la palla si alza, arriva Avantaggiato di testa ma è fuori. Al 10' è ancora Soria che in progressione sulla sinistra si accentra e calcia a lato, l'attaccante vastese si ripete al 18', quando lanciato a rete si ritrova davanti al portiere avversario che è bravo a mettere in angolo.

Al 21’ gli ospiti passano in vantaggio con un bel tiro da lontano di Di Paolo, al 25' Berardi trattiene in area per la maglia Di Paolo che cade a terra, l'arbitro concede il calcio di rigore, Di Biase realizza. Attimi di tensione al 37' quando Antignani viene ammonito per un contatto di testa con Chessari.

Qualche minuto prima il termine del primo tempo al 42' la Vastese accorcia, grande progressione di Avantaggiato che prende palla a centrocampo, avanza, supera un paio di avversari, al limite dell'area scambia con Soria che fa da sponda, il centrocampista entra in area, tira e insacca.

Nella ripresa per i padroni di casa subito in campo Cardone e Balzano per Triglione e D'Adamo. Irmici va a fare il centrale difensivo in coppia con Spagnuolo. I tifosi si spostano nel settore dei distinti di fianco alla Tobruk per incitare la squadra che attacca da quel lato e riescono nel loro intento, al 58' arriva infatti il pareggio della Vastese, cross dalla destra di Soria, Antignani appostato in area di rigore riceve e segna il 2-2.

Un minuto dopo Spagnuolo su calcio d'angolo colpisce di testa da due passi, ma la palla è fuori, al 63' i biancorossi riescono a passare, il tiro dal fondo di Soria viene deviato da Bruni e finisce nella propria porta. La Vastese insiste, al 69' Cardone dalla sinistra mette al centro, Antignani intercetta di testa, la palla sfiora il palo e va oltre la linea, all'80' una bella conclusione da fuori di Battista impegna Chessari.



Non è finita e l'Acqua&Sapone va vicina al gol all'83' con Sorgentone che si avvicina alla porta di Cialdini e da distanza ravvicinata non riesce a tirare, all'84 Di Santo si copre, entra Catenaro per Antignani, poi all'86’ sugli sviluppi di un calcio di punizione ancora Sorgentone servito in area dalla destra insacca, anche se c'è il dubbio di una carica su Cialdini, la rete del definitivo pareggio. Nel terzo minuto di recupero viene anche annullato un gol alla formazione di Naccarella.

La Vastese perde una buona occasione per portare a casa i tre punti contro una squadra che era ferma a 0 e che ha meritato il pareggio. In attesa di novità societarie il prossimo impegno è mercoledì alle 18.30 contro il Vasto Marina all'Aragona. I botteghini saranno aperti dalle ore 18.00, gli ingressi saranno due, per la tribuna quello di via Tobruk e per la curva d'Avalos quello di via San Michele. Chiuso il settore dei distinti per inagibilità.

Tabellino

Vastese-Acqua&Sapone 3-3 (1-2)



Marcatori: 21’ Di Paolo (Acqua&Sapone), 26’ Di Biase (Acqua&Sapone) rigore, 42’ Avantaggiato (Vastese), 58’ Antignani (Vastese), 63’ Bruni (Acqua&Sapone) autogol, 86’ Sorgentone (Acqua&Sapone)



Vastese: Cialdini, Berardi, Irmici, Battista, Spagnuolo, Triglione (46’ Cardone), D'Adamo (46’ Balzano), Avantaggiato, Antignani (84’ Catenaro), Soria, Di Vito. A disposizione Cianci, Benedetti, Di Santo, Galiè. Allenatore Di Santo



Acqua&Sapone: Chessari, Speranza, Di Biase, Aliprandi, Erasmi, Bruni, Minutolo, Scioletti, Di Nicola (68’ Fedele), Di Paolo (75’ Sorgentone), Filippone (75’ Del Gallo). A disposizione De Donatis, D'Amico, Basilico, Maiorani. Allenatore Naccarella

Arbitro: Simone D’Incecco di Pescara (assistenti Intilangelo de L’Aquila e D’Orazio di Lanciano)

Ammoniti: Berardi (Vastese), Antignani (Vastese), Cialdini (Vastese), Aliprandi (Acqua&Sapone), Di Biase (Acqua&Sapone), Del Gallo (Acqua&Sapone)

I risultati della terza giornata del campionato di Eccellenza. Alba Adriatica-San Salvo 2-1, Altinrocca-Francavilla 0-2, Avezzano-Civitella Roveto 4-0, Montorio-Rosetana 0-0, Pineto-Vasto Marina 0-0, River Casale-Miglianico 1-3, Torrese-San Nicolò 3-3, Vastese-Acqua&Sapone 3-3, Virtus Cupello-Capistrello 1-6



La classifica. Avezzano 9, San Nicolò e Capistrello 7, Alba Adriatica, Francavilla e Rosetana 6, Torrese 5, Miglianico, Montorio, Pineto e Vastese 4, Civitella Roveto, River Casale e San Salvo 3, Vasto Marina 2, Acqua&Sapone e Altinrocca 1, Virtus Cupello 0



Il prossimo turno. Quarta giornata, mercoledì 25 settembre ore 15.00. Avezzano-Altinrocca, Civitella Roveto-Alba Adriatica, Francavilla-Pineto, Miglianico-Capistrello, Rosetana-Virtus Cupello, San Nicolò-River Casale, San Salvo-Torrese, Vasto Marina-Vastese (ore 18.30), Acqua&Sapone-Montorio