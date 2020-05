In questi giorni si sono riuniti a Vasto i direttivi delle Acli di Vasto, San Salvo e Lanciano con il direttivo Provinciale di Chieti. Incontro fortemente voluto dal presidente Acli Vasto, Incoronata Ronzitti, per rafforzare l'unione dei circoli territoriali così da dare un migliore, maggiore e immediato sostegno alle varie realtà.

Si è trattato di un importante momento di unione che ha fatto seguito alle giornate di azione sociale indette dalle Acli nazionale e tenutesi per la regione abruzzo a Bucchianico dove sono stati presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Legnini, il Presidente del Consiglio Regionale Pagano, l'Assessore regionale Carpineta, il Presidente nazionale patronato Acli Paola Vacchina e il Presidente della Regione Abruzzo Chiodi.

Nell'incontro di Vasto i direttivi hanno messo in cantiere le future azioni e progetti delle Acli locali per sostenere le difficili situazioni, e economiche e sociali, che oggi assillano la nostra comunità. Il Presidente Acli Vasto, Incoronata Ronzitti, ha ribadito l'impegno del sodalizio a sostegno dei nuclei più deboli e fragili in conformità allo spirito aclista da sempre presente sul territorio e in quel di Vasto da oltre 70anni. Sarà di prossima realizzazione il coordinamento locale Acli Donne a sostegno della donna in tutte le sue dimensioni e proiezioni.