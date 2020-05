A Pineto il Vasto Marina non va oltre il pareggio per 0-0, ma per la squadra di Luigi Baiocco si tratta di un risultato positivo e di un punto importante conquistato che le permette di salire a quota 2 in classifica.

Nel finale del primo tempo i vastesi sono andati anche vicini alla rete del vantaggio, la punizione di Tomeo colpisce la traversa e torna in campo dove Consolazio colpisce di testa, la palla sembrava entrata interamente in rete, ma il direttore di gara, Riccardo Marino de L’Aquila coadiuvato dagli assistenti Recchiuti e Alessi di Teramo, non ha convalidato. Nella ripresa buona opportunità per Riella in contropiede che però non è riuscito a capitalizzare.

Ora la compagine del presidente Baccalà si preparerà in vista della gara di mercoledì all'Aragona alle 18.30 contro la Vastese. I botteghini saranno aperti dalle ore 18.00, gli ingressi saranno due, per la tribuna quello di via Tobruk e per la curva d'Avalos quello di via San Michele. Chiuso il settore dei distinti per inagibilità.

I risultati della terza giornata del campionato di Eccellenza. Alba Adriatica-San Salvo 2-1, Altinrocca-Francavilla 0-2, Avezzano-Civitella Roveto 4-0, Montorio-Rosetana 0-0, Pineto-Vasto Marina 0-0, River Casale-Miglianico 1-3, Torrese-San Nicolò 3-3, Vastese-Acqua&Sapone 3-3, Virtus Cupello-Capistrello 1-6



La classifica. Avezzano 9, San Nicolò e Capistrello 7, Alba Adriatica, Francavilla e Rosetana 6, Torrese 5, Miglianico, Montorio, Pineto e Vastese 4, Civitella Roveto, River Casale e San Salvo 3, Vasto Marina 2, Acqua&Sapone e Altinrocca 1, Virtus Cupello 0



Il prossimo turno. Quarta giornata, mercoledì 25 settembre ore 15.00. Avezzano-Altinrocca, Civitella Roveto-Alba Adriatica, Francavilla-Pineto, Miglianico-Capistrello, Rosetana-Virtus Cupello, San Nicolò-River Casale, San Salvo-Torrese, Vasto Marina-Vastese (ore 18.30), Acqua&Sapone-Montorio