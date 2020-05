E’ stata molto soddisfacente e lusinghiera la partecipazione alla raccolta di firme per la presentazione dei quesiti referendari organizzata dal gruppo consiliare e dal gruppo organizzativo del Pdl vastese.

All’evento al quale hanno preso parte anche l’On. Fabrizio Di Stefano, il consigliere regionale Antonio Prospero, il segretario dei radicali, Renato Ciminà, oltre ai consiglieri comunali Guido Giangiacomo e Manuele Marcovecchio e a tutti i dirigenti cittadini del partito, numerosi cittadini di diversa estrazione politica hanno apposto la loro firma per sostenere quest’ennesima battaglia promossa dai radicali ed appoggiata nella sua totalità dal Popolo delle Libertà.

“E’ la testimonianza che la gente ama ancora la politica e vuole partecipare alle scelte che la riguardano da vicino – afferma Fabrizio di Stefano – la gente non è stanca della politica e questa ne è la riprova”. “Non avevamo dubbio di una risposta così compatta da parte dei vastesi – aggiunge Antonio Prospero – questa occasione ha permesso a tanti di esprimere anche il proprio sostegno alla condotta politica del partito in questa città. Un partito che propone e non protesta solamente”.

Il Gruppo Consiliare del Pdl

Il Gruppo Organizzativo del Pdl di Vasto