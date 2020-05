Domenica 22 settembre alle ore 16, nel Salone Parrocchiale della Chiesa di San Giuseppe di San Salvo, l’Associazione Vita e Solidarietà ONLUS presenterà il nuovo Calendario Solidale 2014. Nella realizzazione del Calendario ancora una volta ci si è avvalsi della preziosa collaborazione di tante scuole primarie e per la prima volta anche dell’Università delle Tre Età-Vasto Hanno partecipato al Progetto le classi 2a e 3a della Scuola Primaria S.Antonio-Vasto, 3D e 5B della Scuola Primaria G.Spataro-Vasto, 3C e 3D della Scuola Primaria L. Martella-Vasto, 3A, 3B, 4A, 4B della Scuola Primaria Via Ripalta –San Salvo e la 5a della Scuola Primaria G. Scanderberg-Chieuti.

Dopo aver esplorato per tre anni il mondo delle fiabe cingalesi e africane, nei Calendari 2011, 2012, 2013, quest’anno è stata rivolta l’attenzione ad un mondo nuovo e affascinante tanto per i ragazzi quanto per gli adulti, quello degli ORIGAMI. Durante tutto l’anno scolastico 2012-13, in ogni classe sono stati realizzati dei laboratori, dove gli alunni hanno imparato l’arte antica e moderna del piegare la carta, hanno scoperto le sue mille possibilità d’impiego come veicolo di abilità manuali e logico-matematiche, di informazione, cultura, arte e gioco.

Le procedure di costruzione degli origami sono spiegate mediante disegni: il linguaggio è quindi universale, comprensibile a tutti, i diagrammi degli origami sono uguali in tutto il mondo. L’insieme degli origami realizzati nei tanti laboratori è stato poi ricomposto in un contesto grafico-espressivo da abbinarsi a ciascun mese dell’anno. Novità di questa edizione del calendario è la partecipazione attiva dei Laboratori di Cultura Giapponese e di Decorazioni Pittorica dell’Università delle Tre Età di Vasto, che opera in questo modo un confronto ed una sintesi intergenerazionale che arricchisce di valore e significato le finalità educative e solidali di questo calendario.

Dopo la presentazione, nel corso della annuale festa dei Padrini, in cui l’Associazione incontra i propri sostenitori per condividere i risultati delle attività svolte, il calendario sarà distribuito a tutti coloro che lo richiederanno. Il ricavato servirà per finanziare il nuovo Progetto di Vita e Solidarietà “Acqua per la Vita”, progetto che porterà l’acqua corrente al Dispensario di Mpasa ( Kinshasa, capitale della Rep. Dem. del Congo).