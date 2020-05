Il Borrello vince 3-0 contro il Real Tigre grazie alle reti di Caporale, Di Marco e Fonseca. Padroni di casa subito in vantaggio al 6', Caporale dalla sinistra fa partire un tiro-cross che facilitato dal vento si insacca alle spalle di Farina. Galvanizzato dal vantaggio il Borrello ha altre due occasioni, prima con una punizione di Mainella parata da Farina e poi con una conclusione da fuori area di Ligocki che il portiere del Real Tigre devia in angolo.

Nella ripresa i vastesi provano a reagire proiettandosi in avanti, l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Madonna, che lanciato da Ferrazzo in contropiede calcia in porta, Marconato respinge, ma sulla ribattuta l'attaccante non riesce a segnare. All'80' De Iulis dalla destra mette in mezzo per Di Marco che è solo e insacca. All'91' è lo stesso Di Marco a servire Foseca che di testa sigla il terzo gol.

Il Borrello di Donato Anzivino è in testa alla classifica con Castiglione Val Fino e Virtus Ortona. Nel prossimo turno, sabato alle 15.30 al campo sportivo di Vasto Marina, il Real Tigre, fermo a 1 punto in classifica, ospita la Torrese seconda a 8 punti insieme a Fossacesia e Val Di Sangro.

"Ci abbiamo provato - dice e fine partita l'allenatore in seconda Amedeo Nanni - non ci siamo riusciti, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, che sappiamo reagire e che possiamo giocarcela contro una squadra forte come il Borrello. Il nostro atteggiamento in campo è stato positivo. Adesso non dobbiamo arrenderci, ma continuare a crederci come sempre".

Tabellino

Borrello-Real Tigre 3-0 (1-0)

Marcatori: 6' Caporale (Borrello), 80' Di Marco (Borrello), 91' Fonseca (Borrello)



Borrello: Marconato, Spoltore, Di Benedetto, De Cillis, Di Giuseppe, Ligocki, Di Marco, Beniamino (75' Carafa), Ferrandina (57' De Iulis), Mainella (35' Fonseca), Caporale. A disposizione Pasquarelli, Scutti, Nicodemo. Allenatore: Anzivino

Real Tigre: Farina, D'Aiello (67' Di Martino), Sabatini, Vetta, Carlucci, Di Foglio, Monteferrante, Sanconcordio, Madonna (67' Travaglini), Di Laudo, Ferrazzo (67' Fantasia). A disposizione: Smerilli, Di Giorgio, De Foglio, Lanfranchi. Allenatore Nanni (Liberatore squalificato)

Arbitro: Umberto Nappi di Pescara (Assistenti: Urbano e Di Tullio di Lanciano)

Ammoniti: Monteferrante (Real Tigre), Vetta (Real Tigre), Madonna (Real Tigre), Ferrandina (Borrello), Caporale (Borrello)