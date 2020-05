Il Real Porta Palazzo torna in campo per la prima amichevole dell’anno oggi pomeriggio alle 15.00 al campo sportivo dei Salesiani, dove giocherà le gare interne, contro il Vasto Sud. La compagine giallonera, fondata nel 2002 da Giuliano Ronzitti, e rinata questa estate, si prepara alla nuova stagione che la vedrà impegnata nel campionato di Terza Categoria Vasto che dovrebbe prendere il via a metà ottobre con 12 società ai nastri di partenza, compresa un'altra vastese, lo Sporting Vasto.



Un’avventura che riparte grazie all’impegno di un gruppo di amici ed ex componenti della squadra che a distanza di anni hanno deciso di riprovarci insieme ai nuovi innesti, tutti guidati da mister Vincenzo Pomilio. “Puntiamo sui valori dell’amicizia e dello sport – dichiara il presidente Domenico Zillotti - l’importante è stare insieme e divertirci, è questo lo spirito con cui è tornato il Real Porta Palazzo. Nonostante il tempo avuto a disposizione per allestire la rosa sia stato poco, abbiamo fatto un ottimo lavoro.

Daremo sempre il massimo con serietà e impegno, sono certo che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni, ma se non dovesse succedere non ne faremo un dramma, il calcio per noi è un gioco, siamo consapevoli di quale sia la nostra dimensione. Colgo l’occasione per ringraziare l’Incoronata Calcio Vasto che ci ha dato una mano prestandoci dei giocatori a dimostrazione dell’intenzione da parte nostra di essere aperti a collaborazioni con tutte le squadre della città, alle quali auguro di fare un grande campionato. Un grazie anche a tutti i nostri sponsor e a Pino Travaglini”.



Alle ore 21, è in programma la cena in via Adriatica al ristorante La Banda Degli Onesti e a seguire il giornalista Gabriele Cerulli presenterà la squadra coinvolgendo allenatore, dirigenti e giocatori, tra i quali figurano, tra gli altri, Marco Forgione, Umberto Cristini, Luigi Teti, Luca Turri e Valerio Cinquina. La serata sarà allietata da Nicola Ciccotosto e Marcello, il duo più forte d'Italia.