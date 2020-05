Tre obiettivi: ampliare gli spazi per il carico e scarico delle merci, rendere più profondo il fondale e potenziare il collegamento con le Isole Tremiti. L'autorità marittima lancia il porto di Punta Penna verso lo sviluppo dei traffici commerciali e passeggeri. Alla vigilia dell'inaugurazione delle opere che, in collaborazione col Comune di Vasto e la Regione Abruzzo, hanno consentito di mettere in sicurezza il bacino portuale, migliorando la viabilità, ripristinando l'illuminazione e l'impianto antincendio, il comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Vasto, Giuliano D'Urso, annuncia le novità insieme al sindaco, Luciano Lapenna, al vice sindaco, Vincenzo Sputore, all'assessore all'Urbanistica, Luigi Masciulli, al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, e al consigliere comunale Elio Baccalà in una conferenza stampa tenuta stamani in municipio.

Agli inizi di ottobre l'area portuale (dove nei mesi scorsi si verificò l'incendio doloso di un furgone del pesce) sarà dotata di un sistema di videosorveglianza, che consentirà di tenerla sotto controllo 24 ore su 24.

Dragaggio e scalo merci - "A breve - spiega D'Urso - inizieranno i rilievi batimetrici e i sondaggi necessari a capire se la sabbia che verrà prelevata con il dragaggio potrà essere utilizzata per il ripascimento di altri tratti di costa o dovrà essere smaltita secondo le procedure di legge. L'obiettivo è raggiungere nel bacino 7 metri e 20 centimetri di pescaggio, contro i 6,80 attuali", in modo da consentire l'attracco di navi più grandi.

Il traffico merci sta dando segnali di ripresa: "Al 31 agosto, sono state registrate 60mila tonnellate in più di merci movimentare e 40 accosti in più rispetto allo scorso anno. Nei prossimi tre giorni accosteranno a Punta Penna 8 navi. Prosegue ogni mercoledì il carico e scarico dei container sulle rotte che toccano i porti di Trieste, Ravenna, Ancona e Vasto. Gli imprenditori abruzzesi - chiede l'ufficiale - sono disposti a puntare su Vasto? Cerchiamo di coinvolgere anche Puglia e Molise".

"La Sevel", la fabbrica più grande della regione, "ci ha chiesto 40mila metri quadri di banchine", dice Lapenna.

Turismo e barche da diporto - Nel giro di un anno, lo scalo potrebbe avere una seconda strada d'accesso: "Siamo in fase d'approvazione definitiva - annuncia il sindaco - di un progetto per realizzare una via d'accesso all'area della diportistica".

"Nei prossimi giorni - dichiara Sputore - avremo i dati sul traffico passeggeri per le Isole Tremiti, una linea inaugurata a stagione estiva già iniziata, ma con risultati positivi".

La compagnia Nlg "si è detta disponibile a mettere a disposizione un mezzo più veloce: un catamarano". Mentre per ripristinare il collegamento con la Croazia, avviato dieci anni fa ma non più attivo ormai da tempo, "la procedura è molto più complessa - spiega D'Urso - perché, per renderlo economicamente sostenibile, è necessario garantire non solo il traffico passeggeri, ma anche quello delle merci attraverso navi ro-ro".