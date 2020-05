E' stata trasportata al Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto la donna investito mentre attraversava la strada in via Sant'Onofrio, nei pressi della circonvallazione Istoniense.

Sul posto la Polizia Municipale per accertare le cause di questo ennesimo incidente che si verifica in città. Solo due giorni fa, in via San Michele, una donna era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.