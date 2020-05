Quasi una enciclopedia o almeno un “manuale dell’uso” sul paranormale, la pseudoscienza, le illusioni percettive, gli UFO e chi più ne ha più ne metta. Decisamente ambizioso l’obiettivo del Gruppo Locale Abruzzo Molise del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale (CICAP) che sabato prossimo presenterà a Vasto, nella prestigiosa sede della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, il suo primo convegno. Il titolo scelto per l’evento, in programma oggi dalle ore 8.30, è decisamente didascalico: “La falsa scienza – in tutte le sue forme”.

Il programma è interessante: si va dalle illusioni percettive (illustrate da Marco Tommasi) alla grafologia, con Francesco Ruggirello che cercherà di farci capire se si tratti di una pseudoscienza oppure di una valida soluzione psicologica. Toccherà invece a Luciano Di Tizio, erpetologo e presidente del WWF regionale, parlare di credenze e leggende legate, manco a dirlo, al mondo degli animali e in particolare degli anfibi e dei rettili. Si torna al campo delle scienze umane con il prof. Aristide Saggino, presidente del CICAP locale e docente nella facoltà di psicologia dell’Università di Chieti, che tratterà l’intrigante tema delle Fantapsicoterapie dandoci i suoi preziosi “consigli per gli acquisti” anche nel campo della più canonica psicoterapia. Un salto in alto, molto in alto, è previsto con l’intervento di Simone Angioni, chimico dell’Università di Pavia e consulente scientifico del CICAP, che ci parlerà del mistero dei capelli d’angelo chiedendosi se davvero si tratti di filamenti prodotti dagli UFO.

Nel pomeriggio apre le danze Armando De Vincentiis, psicologo, responsabile del CICAP Puglia, con quelli che ha definito i miti della psicologia del profondo. Marco Strano, invece, ci porta nel mondo delle inchieste, esaminando gli apporti che, stando a quel che a volte si legge, danno alle indagini medium, veggenti e compagnia bella. Chiuderà la serie degli interventi Luigi Garlaschelli, chimico dell’università di Pavia e responsabile sperimentazioni CICAP, che tratterà della sindone di Torino anche attraverso l’esposizione di alcune riproduzioni eseguite dal Comitato. Garlaschelli è un profondo conoscitore dell’argomento e c’è da giurare che il dibattito, subito dopo la sua esposizione, coinvolgerà in pieno lui e gli altri relatori, oltre al pubblico in sala di cui faranno certamente parte anche molti studenti del Liceo Scientifico “R. Mattioli” dei quali è annunciata una presentazione.

L’organizzazione, oltre che dal CICAP Abruzzo Molise, è curata da Vasto Scienza. Si comincia alle 8,30 e si andrà avanti, con una doverosa pausa pranzo, più o meno sino alle 19.

“Una intensa giornata di divulgazione scientifica a tutto campo – commenta il presidente Aristide Saggino – utilissima per farsi una idea abbastanza approfondita del variegato campo delle pseudo scienze. Studiosi e divulgatori di notevole spessore saranno a disposizione del pubblico per illustrare le loro idee e per confrontarsi apertamente con chi voglia partecipare e proporre i suoi dubbi e le sue riflessioni. Sarà un convegno aperto, quello che ci vuole per consentirci, tutti insieme, pubblico e relatori, di riuscire saperne un po’ di più”.

Aggiunge Luca Menichelli, vice presidente CICAP Abruzzo Molise e vera “anima” della giornata vastese, della quale sarà il moderatore: “Parafrasando una recente pubblicità dico solo: non spegnete il cervello, venite a tenerlo accesso parlando con noi. L’ingresso è gratuito e per partecipare non è necessario munirsi di cornetti e zampe di coniglio: venite numerosi”.





Info: 339 6459815 – 348 8130092