Esordio sfortunato per l'Incoronata Calcio Vasto, sconfitta 3 a 1 sull'ostico campo del Montalfano, forse una delle candidate alla vittoria finale. Una prima parte di gara equilibrata, quasi nessun tiro in entrambe le porte. Su un calcio di punizione dubbio il Montalfano lassa in vantaggio. Nella seconda frazione la musica cambia l'Incoronata si fa più spavalda e sugli sviluppi di una gran punizione calciata da Auriemma Priolo insacca in rete ed è 1-1.

A Questo punto i vastesi ci credono e sembrano poter portare l'intero bottino a casa, ci sarebbe un calcio di rigore al 70' ma il direttore di gara non se la sente di fischiare, per di più arriva la beffa, su un tiro da distanza considerevole della squadra di casa il portiere vastese si fa scavalcare clamorosamente. I biancorossi non si scoraggiano e rimettono sotto il quotato Montalfano impensierendo non poco in un paio di occasioni l'estremo difensore rivale.

Il possesso di palla è tutto vastese ma non basta. Sul fischio finale il Montalfano sigla il troppo pesante 3 a 1 su un secondo infortunio del portiere biancorosso. La prestazione non è coincisa con il risultato, ma questo è il calcio.





Tabellino

Gs Montalfano-Incoronata Calcio Vasto 3-1 (1-0)

Rete Incoronata: 15' Priolo

Incoronata: Mariani, Bevilacqua, Mastrangioli, Lanzano, Stivaletta, Trentino, Verrone, Rapino, Romilio, Auriemma, Priolo. A disposizione Di Gregorio, Della Penna, Valentini, Cupido, Calvano, Farina, Gabriele. Allenatore Francesco Mucci