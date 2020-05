"La magistratura faccia chiarezza" per capire "se si tratta dell'ennesima morte di lavoro, perché di lavoro non si può più morire, in questo modo, schiacciati da un palo, a 29 anni, mentre si compie il proprio dovere". Lo sgomento e l'indignazione nelle parole messe nero su bianco da Rifondazione comunista di Cupello dopo l'incidente che il 18 settembre è costato la vita a Christian Tambelli.

"Non è accettabile che questo avvenga vivendo in un Paese moderno, le cui basi risiedono in una legislazione che tutela i lavoratori e i loro diritti", scrivono in una nota Marilisa Spalatino, segretaria del circolo di Cupello di Rifondazione comunista, Donatello D'Alberto, Giuliana Ricciardi e Giuseppe Sanese del direttivo locale del partito. "Noi non dimenticheremo, non faremo finta che nulla sia accaduto, non abbasseremo la guardia, non ci nasconderemo dietro alle belle parole di solidarietà".

"In una conferenza stampa del 3 dicembre 2012, come partito, tramite Carmine Tomeo, responsabile regionale lavoro, presentammo uno studio approfondito sulle morti sul lavoro, dimostrando quanto tragicamente questo tipo di incidenti non solo, in Abruzzo, tendono a non diminuire affatto, ma ci posizionano tra le ultime regioni in Italia quanto a rispetto dei criteri di sicurezza sui luoghi di lavoro".