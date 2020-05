Cinque incidenti nel giro di 24 ore sulle strade di Vasto. E' di tre feriti il bilancio del sinistro avvenuto stamattina, dopo le 9, sul rettilineo nei pressi dell'incrocio tra la strada provinciale interna Vasto-San Salvo e via Buonanotte: forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, un'auto è uscita dalla carreggiata.

E' una Ford Fusion su cui viaggiavano tre giovani: il conducente, un vastese di 25 anni, e i due passeggeri, uno di San Salvo, l'altro di Milano. Il primo era dolorante alla spalla e alla schiena, mentre gli altri due avevano una ferita su uno zigomo e contusioni varie. Sono stati soccorsi dai medici del 118 e trasportati in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Le loro condizioni non sono gravi.

La polizia municipale di Vasto ha eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto ha regolato la circolazione.

Un secondo incidente si è verificato in contrada Sant'Antonio Abate. Anche in questo caso, fortunatamente, senza conseguenze gravi per gli automobilisti.