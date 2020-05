L’Udc deve essere "soggetto protagonista insieme alle altre forze moderate per la nascita del partito popolare italiano.

Superare i vent'anni di Udc per dare vita a un grande Partito popolare assieme a Scelta civica e alla parte popolarista del Pdl". Dopo la festa nazionale del partito di Pier Ferdinando Casini, a rilanciare in Abruzzo il progetto centrista è Antonio Menna, capogruppo dello Scudo crociato in Consiglio regionale.

"La festa popolare che l’Udc ha celebrato a Chianciano - afferma Menna - segna uno spartiacque netto tra passato e futuro. Senza rinnegare le battaglie fatte in questi anni, ma consci di aver commesso degli errori di mera strategia elettorale, la dirigenza nazionale del partito con Cesa, Casini, Buttiglione, D’Alia ha rilanciato l’idea della costruzione in Italia di un’area popolare ancorata ai valori del popolarismo europeo.

Il nostro segretario Lorenzo Cesa, nel suo intervento di apertura ha tracciato con determinazione la rotta verso un nuovo partito popolare, scandendo tempi e termini di confronto ed analisi, con la base ed i territori, ed annunciando la celebrazione, per metà novembre, di un congresso nazionale, preceduto da cinque manifestazioni interregionali. L’Udc, dunque, come soggetto protagonista insieme alle altre forze moderate per la nascita del Partito popolare italiano.

Superare i vent'anni di Udc per dare vita - conclude Menna - a un grande Partito Popolare assieme a Scelta Civica e alla parte popolarista del Pdl".