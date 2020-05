Presentato ufficialmente stamattina in municipio il programma delle manifestazione per l'edizione 2013 della festa di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto. Lo spettacolo principale si terrà il 30 settembre quando, alle 22.30, sul palco di piazza del Popolo, saliranno I Nomadi.



Il programma - Domenica 29

Ss. Messe(Chiesa S. Maria Maggiore) ore 7,30 - 8,30 - 9,30 - *11,00 - 19,00

*Solenne Concelebrazione presieduta da Sua Ecc. Mons. Bruno Forte

Apertura festeggiamenti ore 9,00



Gran concerto bandistico

Città di Lauro

M° Direttore e Concertatore Giuseppe Carannante

ore 10,30 - 20,30 Corso Nuova Italia (Ex Palazzi Scolastici)

Lunedì 30



Ss. Messe (Chiesa S. Maria Maggiore) ore 7,30 - 9,30 - 11,00

Apertura festeggiamentiore 9,00

Santa Messa(Chiesa di Santa Maria Maggiore) ore 18,00

a seguire Solenne Processione presieduta da Sua Ecc. Mons. Bruno Forte

Percorso: Strada Santa Maria, Corso de Parma, Piazza del Popolo, Via Adriatica,

Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via Marchesani, Piazza Barbacani, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio, Corso Italia, Via San Michele

Gran concerto bandistico

Città di Lecce

M° Direttore e Concertatore Paolo Addesso

ore 10,30 - 20,30 Corso Nuova Italia (Ex Palazzi Scolastici)

Nomadi in concerto

ore 22,00 Piazza del Popolo ( Ingresso Gratuito)

Spettacolo pirotecnico