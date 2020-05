Non più in viale Paul Harris, ma all'interno del terminal bus di via Conti Ricci. Dopo le polemiche dello scorso anno sulla chiusura al traffico della strada che immette sulla circonvallazione Istoniense, verrà spostato di un centinaio di metri il luna park da allestire in occasione delle festività di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto, che si terranno il 29 e il 30 settembre prossimi.

Ma le giostre, come ogni anno, arriveranno con qualche giorno d'anticipo. Stamani, in municpio, il vice sindaco, Vincenzo Sputore, insieme a Lino D'Annunzio e Americo Ricciardi, rispettivamente dirigente e impiegato del settore turismo, hanno presentato le disposizioni riguardanti la viabilità e il programma delle manifestazioni.

Spettacoli musicali - Il concerto de I Nomadi chiuderà i festeggiamenti il 30 settembre in piazza del Popolo, lungo la balconata orientale. Inizio previsto alle 22. Al termine, i fuochi d'artificio nel sottostante Parco delle Lame.

La cassa armonica per i concerti bandistici non sarà allestita in piazza Pudente, come lo scorso anno, né davanti alla cattedrale di San Giuseppe, come nelle edizioni precedenti, ma in corso Italia, dove verrà allestita una platea da 250 sedie.

Processione - Dopo la messa delle ore 18, dalla chiesa di Santa Maria Maggiore uscirà la statua del santo, seguita dai fedeli. Questo il percorso della solenne processione, presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte: Via Santa Maria, Corso de Parma, Piazza del Popolo, Via Adriatica,

Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via Marchesani, Piazza Barbacani, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio, Corso Italia, Via San Michele.

Giostre, aree ristoro e bancarelle - Il luna park troverà posto all'interno del terminal bus di via Conti Ricci. Sosta degli autobus spostata nel parcheggio fotovoltaico che si trova di fronte al PalaBcc: "Nei giorni scorsi abbiamo eseguito un collaudo, verificando che i mezzi pubblici riescono a manovrare senza problemi, ad esclusione degli autobus a due piani delle linee dirette a Chieti, Pescara e Roma, che continueranno a fermarsi al terminal, usufruendo dello stallo vicino a via Conti Ricci", spiega Sputore.

Nel 2012 si erano registrate le lamentele dei residenti, che non volevano sentire i fumi di porchetta, salsicce e patatine fritte in via IV Novembre e in altri punti del centro storico. Quest'anno i punti ristoro saranno tre: parcheggio degli ex palazzi scolastici (via Vittorio Veneto), via Tre Segni e terminal bus di via Conti Ricci.

L'amministrazione comunale ha deciso di concentrare le bancarelle in piazza Marconi e lungo viale delle Rimembranze, la strada che attraversa la villa comunale.