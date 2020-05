Quattro incidenti nel giro di due ore. La pioggia di stamattina ha mandato in tilt la circolazione stradale a Vasto, dove sale il bilancio dei feriti. Da ieri mattina, sette sinistri si sono verificati sulle strade del territorio comunale.

Incidenti - Dopo i due incidenti di stamani sulla provinciale Vasto-San Salvo e in località Sant'Antonio Abate, la polizia municipale è intervenuta sulla circonvallazione Istoniense, dove tre persone sono rimaste ferite nel tamponamento tra una Fiat Panda e una Ford Fiesta. Tutte e tre sono finite al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

Camion di traverso - In via Maddalena, a causa dell'asfalto viscido, un camion ha perso aderenza ed è finito di traverso sulla sede stradale attorno alle 11. In corso le operazioni di rimozione.

Allagamenti - Sono scoppiati i tombini in via Valloncello. La pioggia ha invaso la carreggiata e la vicina circonvallazione Istoniense. "Sono stati segnalati in alcuni punti 50 centimetri d'acqua", racconta il maresciallo Nicola Del Casale, della polizia municipale di Vasto.