Cerimonia di Inaugurazione del nuovo anno scolastico che si terrà al Quirinale

Davvero emozionante l' apertura del nuovo anno scolastico per gli alunni, i docenti e i genitori della classe 4° della scuola primaria di San Lorenzo, della Nuova Direzione Didattica di Vasto diretta dalla dott.ssa Maria Pia Di Carlo. La poesia "Preghiera a Gesù di un clown di corsia" per la quale i bambini, coordinati dall'insegnante Antonietta Zocchi, sono stati premiati lo scorso anno nell'ambito del Concorso Scolastico Provinciale "L'amore è la strada per la vita"indetto dall' Associazione Onlus Il Tratturo, ha reso la Scuola meritevole di essere invitata a partecipare alla, alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il giorno 23 settembre nell'ambito della trasmissione televisiva" TUTTI A SCUOLA ".