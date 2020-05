Ladri in azione senza sosta nel Vastese. I malviventi sono entrati in azione nelle scorse notti a Vasto, in piazza Rossetti, e a Scerni, dove in via Umile, nel centro del paese, hanno sfondato la vetrina del negozio di frutta e verdura di C.A., commerciante del posto.

Il bottino è di pochi euro che il titolare aveva lasciato nel registratore di cassa. I carabinieri della Stazione di Scerni indagano per risalire ai responsabili.

A Vasto segni di effrazione sono stati trovati dai gestori del Centro Tim che si trova in piazza Rossetti, sul lato di corso Garibaldi. Gli ignoti non hanno portato via nulla, forse disturbati dal transito di qualche auto.