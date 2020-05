Ormai l’estate è finita e anche le squadre di calcio tirano le somme sulla loro fase di preparazione e soprattutto sulle attività ricreative che un’associazione come il Boca Punta Penna, ha portato avanti durante il periodo più caldo dell’anno. Il primo torneo di Calcio-Beer-Tennis, svoltosi nel penultimo weekend di Agosto presso il lido “La Sirenella”, che ringraziamo per l’aiuto e la fiducia che ha riposto in noi, è stato un vero e proprio successo mediatico e organizzativo, vista la grandissima partecipazione di squadre e di gruppi di amici che sono venuti per tifare, osservare o anche semplicemente per curiosità mangiando panini con gli arrosticini, messi a disposione dal panificio “Di Lello” e da “Tornese”.



Il torneo si svolgeva sulla battigia dopo le ore 18.00, la “Promotennis” di Pino D’Alessandro ha messo a disposizione le reti da gioco, mentre i ragazzi dell’organizzazione allietavano le gare con musica, commenti e fotografie durante le fasi di gioco e soprattutto durante le fasi di stop che venivano fatte ogni 5 punti per far bere un bicchiere di birra a giocatore.



Purtroppo non c’è stata la finalissima tra la vincente del tabellone vincenti e quella del tabellone perdente, a causa dell’infortunio occorso a Vincenzo D’Adamo, a cui facciamo un enorme in bocca al lupo per rivederlo rapidamente in campo, ma ormai si era già andati verso la fine della gara, quindi gli arbitri e le squadre che dovevano giocare, hanno deciso di comune accordo che i piazzamenti finali.

Ecco le coppie vincenti e i loro premi:

D’Adamo – Scardapane terzi classificati, cena da “Fernando”

Tenaglia – Di Castri secondi classificati, cena alla “Banda degli onesti”

Vino – Romilio VINCITORI del torneo con cena presso “Le delizie culinarie da Ciccio”



Ringraziamo i 64 ragazzi che hanno partecipato a questo primo torneo di calcio-beer-tennis, “Fernando”, “La Banda degli Onesti”, “Le delizie culinarie da Ciccio” per aver messo a disposizione i tre premi per i vincitori e non dimentichiamo i ragazzi e le ragazze che per giorni hanno organizzato il tutto nei minimi dettagli dai campi ai comunicati passando per le cassiere e i cuochi. Grazie davvero a tutti!



Archiviata l’estate, domani Sabato 21 Settembre, i ragazzi del Boca Punta Penna, dopo i successi nel triangolare “Caffè Caprioli” contro Real Porta Palazzo e Vasto Sud e la classica amichevole bolognese contro la Ciammaruca, torneranno in campo per la prima uscita ufficiale di questa stagione contro il Pratello, squadra ostica e ben organizzata, che da quest’anno è un marchio vero e proprio, visto che hanno iniziato a produrre la birra “Pratello”.

La nuova stagione sembra promettere bene, visti anche i nuovi innesti già presentati come il portiere marocchino Benhayoune (con prensenze nella Serie A e Serie B del suo Paese), insieme a Mazza e Masina bolognesi Doc e Chicharro, punta italo-venezuelana, in attesa dei nuovi innesti di fine settembre.





Michele Bozzelli