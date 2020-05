E' stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto P.A., la pensionata vastese investita stamani dalla Ford Fiesta guidata da un uomo proveniente da Cupello. L'automobilista stava percorrendo via San Michele quando, per cause che la polizia municipale sta accertando, ha investito la donna che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Le condizioni dell'anziana non sarebbero gravi.

Ore 9.12 - Una donna è stata investita stamani, attorno alle 9, in via San Michele, nella parte alta di Vasto. E' avvenuto in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

In base a una prima, ufficiosa ricostruzione dei fatti, pare che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta l'automobile che l'ha investita.

I medici del 118 stanno soccorrendo la vittima. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale.

Gli agenti stanno regolando il traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.