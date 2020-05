Un interessante evento per chi si trova a Milano ci viene segnalato dalla nostra vastese Ileana Falcone, che vive e lavora nel capoluogo lombardo e sta curando l'ufficio stampa per questa manifestazione. Domani, 20 Settembre 2013 alle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo di Milano in Piazza San Babila, Elenoire Casalegno presenterà lo spettacolo “Buon compleanno Mimì”, organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto-Onlus e Leda Bertè, su iniziativa di Vincenzo Adriani e con la Direzione Artistica dello stesso Adriani.

Sarà una serata per ricordare l'anniversario del compleanno dell’indimenticabile Mia Martini, grande artista, interprete raffinata e intensa, riconosciuta come una delle voci più belle, importanti e significative della musica italiana. Tanti i grandi artisti che saliranno sul palco: Roberto Vecchioni, Teo Teocoli, Mario Lavezzi, Fabrizio Moro, Niccolò Agliardi, Paola Iezzi, Antonio Maggio, Manuel Foresta, Mimmo Cavallo e Sagi Rei che per la prima volta si esibirà cantando in italiano. E ci saranno anche artisti emergenti: Martino Adriani, Carola Campagna, Stefano Governali, Marco Legnani, con la partecipazione di Giancarlo Del Duca e Lorenzo Nilo Moglioni.

"Durante l’evento - si legge nella presentazione ufficiale- verrà presentato il progetto Mimì Sarà riguardante la prossima apertura, a Milano, di un Centro della Musica dedicato all’artista ed altre iniziative a scopo benefico. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza, la pratica e la diffusione delle attività musicali ed artistiche in generale. Una struttura senza finalità di lucro che non si proporrà di modificare o plasmare il talento naturale e personalissimo degli allievi, ma di aiutare a trasmetterlo nella propria unicità, proprio come faceva Mia Martini con la sua originale personalità e la sua anima profonda".

Per informazioni e biglietti www.teatronuovo.it.