Ennesimo successo per l'atleta emergente della Asd Atletica Vasto Annalisa Di Pietro, che domenica 15 settembre si è piazzata tra le vincitrici della sua categoria F 35 con un lusinghiero primo posto, nella gara che si è svolta a Canosa Sannita. Il percorso collinare è stato coperto in 46 minuti e 13 secondi.



Grande soddisfazione è stata espressa dal direttivo della ASD Atletica Vasto all'atleta, mamma di due bambini, che con impegno e costanza si allena, conciliando egregiamente i doveri familiari con lo sport.

Annalisa non è nuova a successi del genere, avendo recentemente conseguito altri soddisfacenti risultati come il brillante primo posto assoluto donne a Casalbordino (12 km collinari), il secondo posto nella 10 km di Fossacesia, dove è salita sul palco con la figlia per condividere la gioia in famiglia, e il secondo posto nella categoria F 35 nella Notturna di Roseto percorrendo i 10 km in 45 minuti e 29 secondi.