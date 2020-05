Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Salvo (via dello Sport) da mercoledì 18 settembre è interessato da interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la vivibilità e la salubrità degli ambienti.

Durante il periodo dei lavori, quantificabile in circa 60 giorni, la regolare attività sarà garantita all’interno di due uffici postali mobili posizionati nella zona antistante l’ufficio di San Salvo, secondo i medesimi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

Sulla prima struttura mobile saranno operativi tre sportelli abilitati ai servizi finanziari, compresi i prodotti BancoPosta. Due ulteriori sportelli presenti sulla seconda postazione mobile saranno invece dedicati alla corrispondenza, di cui uno disponibile anche per le operazioni finanziarie e il pagamento dei bollettini. A disposizione della clientela anche uno sportello automatico ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24. Per consentire il trasferimento e l’attivazione delle strutture mobili, l’ufficio non sarà operativo nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Nell’ambito delle opere di ristrutturazione, sarà realizzata una ulteriore “Area Prodotti Finanziari”, dove personale qualificato sarà a disposizione per fornire chiarimenti e consigli in modo personale e riservato sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane. Il piano superiore dell’ufficio postale non sarà interessato da interventi di rifacimento ed ospiterà temporaneamente le due attuali “sale consulenza” presenti in ufficio, compresa quella dedicata ai prodotti e ai servizi per le imprese.

Per qualsiasi esigenza, la clientela potrà inoltre rivolgersi presso l’ufficio postale di San Salvo Marina (via Amerigo Vespucci), il quale sarà potenziato con un ulteriore sportello finanziario, secondo i medesimi orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45. Presso l’ufficio di San Salvo Marina, nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, potrà inoltre essere ritirata la corrispondenza inesitata (raccomandate e assicurate non consegnate per assenza del destinatario).