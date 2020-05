Tutto rinviato alla prossima seduta. Non si è né discusso, né votato in Consiglio comunale sul Piano strategico intercomunale. Già fonte di polemiche sollevate dai sindaci di Cupello e Monteodorisio, Angelo Pollutri ed Ernesto Sciascia, nei confronti delle amministrazioni di Vasto e San Salvo, il documento che programma lo sviluppo della fascia costiera e dell'immediato entroterra nasce sotto una cattiva stella.

Due giorni fa gli uffici municipali non avevano ancora ricevuto la documentazione. Massimo Desiati (Progetto per Vasto) ne ha fatto richiesta a 24 ore dalla riunione del Consiglio e, non avendo ottenuto copia delle carte, si è fatto rilasciare una dichiarazione scritta che attestava l'avvenuta richiesta e l'impossibilità di consegnare i documenti. Nella riunione dei capigruppo, Progetto per Vasto ha chiesto e ottenuto il rinvio della discussione per impossibilità a prendere visione del Piano strategico intercomunale che, in caso contrario, sarebbe giunto in aula senza che i consiglieri potessero conoscerne preventivamente il contenuto da discutere e votare.