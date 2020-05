È ufficialmente iniziata la stagione anche per i ragazzi e gli osservatori a disposizione dell’OTS. Week-end impegnativo per Nicola Molino, al suo sesto anno da Presidente di Sezione, e per il suo direttivo, tutto confermato, con la sola novità di Gionatan Civico, neo-promosso alla CAI, al posto di Angelo Giancola che da quest’anno ricoprirà il ruolo di Mentor per l’Abruzzo nel Progetto UEFA Mentor&Talent.



Venerdì 13 settembre si è svolta la prima Riunione Tecnica Obbligatoria presso la sede sezionale di Via dei Conti Ricci. Riunione dedicata ai saluti, alle novità per la nuova stagione e utile per fare un bilancio di quella appena passata. Al termine, applausi e festeggiamenti per arbitri e osservatori promossi alle categorie nazionali: il già citato Gionatan Civico (arbitro) alla CAI, Davide Sallese (arbitro) alla CAN5 e Luciano Spadaccini (osservatore) alla CAI.



Il piatto forte c'è stato nelle giornate di sabato 14 e domenica 15, date scelte per il Raduno OTS per gli arbitri selezionabili svoltosi nel Comune di Palmoli, caratteristico Borgo dell’Alto Vastese, grazie all’immensa disponibilità del Sindaco e della sua Amministrazione. Partenza ore 14, dopo gli impegni scolastici, dalla sezione e appuntamento nella Sala Consigliare del Municipio, situata in un fantastico Castello del XIV Secolo.



La prima giornata di raduno propone, dopo i consueti saluti delle autorità presenti e del Sindaco, i Test Tecnici, ben superati da tutti i presenti. La correzione dei “Quiz” diventa lo spunto per comprendere gli errori compiuti durante la prova con un’attenta analisi da parte di Angelo Giancola, fino a qualche mese fa a disposizione della CAN B, che, insieme ai giovani arbitri, ripercorre tutte le domande, fornendo suggerimenti e consigli per comprenderne velocemente il significato e individuare con altrettanta immediatezza la risposta corretta, in pochi frangenti, come avviene in campo.



È lo stesso Giancola a ribadire i principi fondamentali per essere buoni arbitri, non solo, per essere i migliori, per emergere, per fare la differenza: conoscenza del Regolamento, preparazione atletica, faccia sveglia, concentrazione, rispetto delle regole, educazione e personalità.



Nel raduno di inizio stagione, in ogni categoria, non manca mai la lettura della Circolare n. 1, che quest’anno propone, principalmente, importanti novità riguardanti la Regola del Fuorigioco. È il presidente Molino a spiegarla a propri ragazzi con l’ausilio dei filmati messi a disposizione dalla FIFA. La Circolare n. 1 chiude un intenso sabato pomeriggio e lascia liberi i ragazzi ospiti a cena di un agriturismo e nella notte di un B&B.



La domenica mattina prevede la visita del componente del CRA Giulio Cerrone (sez. di Pescara) responsabile degli osservatori, lo svolgimento dei Test Atletici, Yo-Yo test e 40mt, e un’interessante visita guidata del paese di Palmoli. Anche i test atletici hanno fornito riscontri positivi e premiato tutti i ragazzi che da metà luglio, con sacrificio e numerosi, hanno iniziato la preparazione atletica, insieme al referente Giuseppe De Filippis, presso il polo sezionale a dimostrazione dell’importanza dell’allenamento nello svolgimento dell’attività arbitrale e sportiva in generale.

Gilberto D'Annunzio