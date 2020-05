"Un intenso incontro, in cui sua eccellenza Bruno Forte si è mostrato sensibile ai temi sollevati ed è stato condiviso l’interesse su di un tema sociale di così grande attualità". Così Antonio Borromeo dell'associazione Che colpa ho io? racconta di essere stato ricevuto a Chieti dall'arcivescovo.

"Fino ad ora, l’iniziativa era stata accompagnata dall’attenzione del mondo laico, con il coinvolgimento di associazioni nazionali, parlamentari europei e nazionali, rappresentanti delle Istituzioni regionali, provinciali a comunali e di tanta gente comune sospinta da una forte e spontanea campagna di comunicazione, di grande capillarità, assicurata dai mass media sull’intero territorio nazionale. Da oggi, si registra l’importante attenzione della Chiesa e della sua guida pastorale", commenta Papi Gump riferendosi all'incontro col presule di Chieti-Vasto.

"In occasione del convegno nazionale, tenutosi a Vasto Marina il 7 settembre scorso presso l’Hotel Rio, cui hanno partecipato esperti e professionisti del settore decisi a sostenere le ragioni dell’affidamento congiunto dei figli ed una proposta di legge che migliori l’attuale normativa e che ha visto collegamenti in streaming con i parlamentari nazionali ed europei Salvini e Angelilli, ho presentato l’iniziativa che mi porterà nuovamente sulle strade italiane in un percorso a piedi che interesserà tutto il meridione".

Borromeo, dunque, ha già pronta un'altra sfida: a piedi lungo le strade del Sud Italia per poi risalire fino al Vaticano: "Con partenza il 29 settembre da Vasto, saranno inizialmente toccate città quali Termoli, San Severo, Foggia, Cerignola, Barletta, Molfetta, Bari, Monopoli, Ostuni, Brindisi, Lecce, Manduria, Taranto e poi altre località di tutte le regioni del Sud, fino ad arrivare a Roma. Riprenderò il cammino e, questa volta, la destinazione romana non sarà più il Parlamento italiano ma Piazza San Pietro e la Santa Sede.

Sua eccellenza Bruno Forte, il quale, proprio per sottolineare la vicinanza della Chiesa all’iniziativa, ha assicurato la propria presenza a Vasto, il 29 settembre, in occasione della partenza per la nuova avventura, per impartire la sua santa benedizione. L’appuntamento è, per le ore 12.30, davanti l’ingresso di Palazzo D’Avalos.

La mia grande ambizione - conclude Boromeo - è quella di poter incontrare Sua Santità Papa Francesco, in un momento in cui la Sua attenzione è rivolta alla Famiglia, ai separati e divorziati ed ai loro figli.