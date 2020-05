Chiuso per bici-Bike to coast . E' il titolo della giornata ecologica che domenica prossima coinvolgerà tutta la costa abruzzese. E' un'iniziativa dell'assessorato regionale al Turismo cui hanno aderito il Comune di Vasto e l'associazione sportiva Fiab Vasto pedala.

Una giornata dedicata alle bici per rilanciare il progetto Bike to coast, una pista ciclabile lunga come tutto il litorale abruzzese: 130 chilometri da Martinsicuro a San Salvo. E poi l'installazione in città della prima isola di bike sharing, per far lanciare un messaggio ai giovani: "Non solo il motorino è figo, ma anche la bici", dice Marco Marra, assessore alla Mobilità del Comune di Vasto, nel corso della conferenza stampa tenuta stamani nella sala del Gonfalone del municipio insieme al sindaco, Luciano Lapenna, e ai rappresentanti di Vasto pedala. "Questo progetto di pista ciclabile - sottolinea Marra - senza il Parco della Costa teatina, sarebbe privo dell'istituzione fondamentale per valorizzarlo. Sull'acquisizione dell'ex tracciato ferroviario, il presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, ha dichiarato che il prezzo è sceso a 7 milioni di euro. Ci auguriamo che l'acquisto delle aree di risulta avvenga, quindi, al più presto".

Intanto, sono disponibili i finanziamenti per realizzare la pista ciclabile di cinque chilometri da Punta Aderci a Casalbordino: "Abbiamo dei fondi ministeriali per finanziare l’opera, oltre due milioni di euro. Siamo a buon punto", fermo restando che l'intenzione è di costruire un percorso ciclopedonale lungo tutta la costa vastese, quindi anche "il tratto Vasto Marina-Vignola".

Il tutto nell'ambito di un disegno che abbraccia quasi tutta la riviera adriatica: "Un progetto ampio, una pista da Venezia a Lecce", spiega Roberto De Ficis di Fiab Vasto pedala.

Intanto, all'ultimo piano del parcheggio di via Ugo Foscolo sarà installata un'isola di bike sharing, "la seconda in Abruzzo dopo Pescara", sottolinea Lapenna. Sarà uno spazio dotato di rastrelliera per parcheggiare le bici, con pannelli fotovoltaici che consentiranno di ricaricare le biciclette a motore.

Il programma - Questi gli appuntamenti di Chiuso per bici, che si svolgerà domenica 22 settembre:

MATTINA

ORE 09.30 – Raduno in bici in Piazza De Gasperi (quartiere S. Paolo)

ORE 10.00 –Carovana in Bicicletta Vasto – Vasto Centro – Vasto Marina.

Percorso scortato: P.zza De Gasperi, C.so Mazzini, P.zza Verdi, Via Roma, C.so Plebiscito,

P.zza Rossetti, Via Adriatica, Via Istonia, V.le Duca degli Abruzzi

Dalle ORE 10.30 c/o V.le Duca degli Abruzzi – lungo la pista ciclabile – P.zza Giovanni Paolo II

- Gimkana per bambini

- Passeggiate sulla pista ciclabile Vasto Marina – San Salvo Marina con staffetta tra i due comuni

- Stand espositivi di biciclette con “ciclofficine aperte” per manutenzione preventiva

- Stand espositivi di promozione turistica del territorio

- Animazione per bambnini

- Bike park



POMERIGGIO

Stand aperti e passeggiate organizzate lungo la pista

e lungo l’ex tracciato ferroviario (per mountain bike)

ore 17.00 - spettacolo teatrale per bambini “Verso la luna”

a cura della compagnia teatrale “il Telaio” di Brescia

ore 18.30 - rientro a Vasto Centro

ore 20.30 - P.zza L.V. Pudente – Spettacolo Teatrale a tema bicicletta “il Viaggiatore”

a cura della compagnia teatrale “il Telaio” di Brescia



AUTOBUSGRATUITIcon trasporto bici :

- da Vasto (Via Roma) per Vasto Marina - orari 11.00 - 15.00

- da Vasto Marina (Stella Maris) per Vasto - orari 13.00 - 18.30

visite guidate mountain bike nella Riserva di Punta Aderci con prenotazione presso il gazebo di Vasto MarinaAREA PEDO-CICLISTICA su V.le Duca degli Abruzzi