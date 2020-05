In campo oggi pomeriggio alle 15.30 il Real Tigre che al campo sportivo di Vasto Marina ospita il Castiglione Val Fino nel turno infrasettimanale valevole per la terza giornata del campionato di Promozione, girone B.

I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno di Ripa Teatina, dove hanno ottenuto il primo punto della stagione con il 2-2 finale. I gialloneri oggi puntano a conquistare la prima vittoria in campionato.

Non sarà facile perchè di fronte avranno una squadra in vetta alla classifica a punteggio pieno con Castello 2000 e Virtus Ortona, grazie alle due vittorie ottenute nelle prime due giornata (0-1 a Moscufo e 2-1 contro il Pacentro). Nel Castiglione Val Fino gioca una vecchia conoscenza del calcio abruzzese, il centrocampista ex Pescara, Piacenza, Ascoli e Avellino, Marco Stella.

Nel prossimo turno di domenica alle 15.30 è in programma la trasferta di Borrello, contro la squadra di Anzivino, rivale della scorsa stagione in Prima Categoria.





Il programma della terza giornata del campionato di Promozione, girone B. Mercoledì 18 settembre ore 15.30. Guardiagrele-Lauretum, Moscufo-Torrese, Pacentro-Val Di Sangro, Passo Cordone-Borrello, Penne-Castello 2000, Pratola-Fossacesia, Real Tigre-Castiglione Val Fino, Silvi-Folgore Sambuceto, Valle Del Foro-Virtus Ortona

La classifica. Castello 200, Virtus Ortona e Castiglione Val Fino 6, Silvi, Val Di Sangro, Valle Del Foro e Torrese 4, Borrello, Passo Cordone e Penne 3, Fossacesia 2, Real Tigre, Folgore Sambuceto, Guardiagrele e Lauretum 1, Pacentro, Pratola e Moscufo 0.

Il prossimo turno. Quarta giornata, domenica 22 settembre, ore 15.30. Borrello-Real Tigre, Castello 2000-Moscufo, Castiglione Val Fino-Penne, Folgore Sambuceto-Valle Del Foro, Fossacesia-Silvi, Lauretum-Pratola, Torrese-Pacentro, Val Di Sangro-Guardiagrele, Virtus Ortona-Passo Cordone