L'associazione giovanile Connect sta selezionando partecipanti per i seguenti Progetti Europei Youth in Action:



"ACT like a citizen" - Scambio giovanile su teatro e cittadinanza europea 28/09 - 05/10 Vasto, Italy

"TROY - A common legend" - Scambio giovanile su teatro in Turchia 06/10 - 14/10

"Local goes global" - Corso di Formazione sullo sviluppo rurale in Croatia 15/10 - 22/10

"MediaPloyment" - Corso di Formazione sui social media in Polonia 23/10 - 29/10



Spese di viaggio rimborsate al 70%, vitto e alloggio spesato dalle organizzazioni ospitanti grazie al contributo del Programma Youth in Action.



Per info e contatti:

connectassociation@gmail.com