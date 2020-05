Ancora una volta il Gruppo sportivo Bcc Valle del Trigno conquista un risultato di tutto rispetto al Campionato Italiano di società cicloturismo svoltosi a San Mauro Torinese lo scorso 8 settembre.

Il gruppo sportivo, presieduto da Tonino Di Nardo, ha conseguito il terzo posto assoluto nonostante la manifestazione si svolgesse così lontano dall’Abruzzo e con la presenza di grandi squadre di antica tradizione del nord d’Italia.

Sono stati trentacinque i cicloamatori di San Salvo che hanno partecipato alla manifestazione sportiva di San Mauro Torinese.

“Un altro grande risultato – ha detto il presidente Di Nardo – che si aggiunge ai tanti già ottenuti in questi nove anni di agonismo. Una prestazione esaltante non solo per la nostra squadra, ma anche per la Regione Abruzzo e la città di San Salvo perché la Gsc Bcc Valle del Trigno è, ancora una volta, la prima in classifica per il centro sud”.

Il presidente Di Nardo vuol ringraziare, oltre a tutta la sua squadra, la Federazione Ciclistica Italiana e la Bcc Valle del Trigno per la collaborazione e l’impegno profuso che ha contribuito a ottenere un ulteriore risultato sportivo così prestigioso.