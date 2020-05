"Passano con le macchine, rallentano, abbassano il finestrino e lanciano il sacchetto dell'immondizia", raccontano i residenti di via Del Greco. L'inciviltà regna sovrana lungo la strada che collega la statale 16 a viale Dalmazia, costeggiando la ferrovia.

Ed è proprio la linea ferroviaria il bersaglio degli incivili. L'ennesimo bersaglio, insieme alle strade periferiche, alle aree sottostanti i cavalcavia dell'autostrada (una mega discarica di materiali di ogni genere è stata trovata di recente in contrada Zimarino, nella zona del rinvenimento del cadavere vicino al Sinello), ma anche la riserva naturale delle Dune di Vasto Marina: lì i residenti nei giorni scorsi, tramite ZonaLocale, hanno denunciato pubblicamente la presenza di scarti dell'edilizia e sacchi d'immondizia nella fascia retrodunale, a pochi metri dalla pista ciclabile.

Per non fare la raccolta differenziata, più di qualcuno mette l'immondizia nelle buste e poi se ne disfa dove sa di non essere visto.