Quando il lavoro è una passione il tempo corre in fretta. Sembra ieri che gli esperti del Laboratorio ArtiBus di Vasto, associazione culturale che si occupa di didattica d’arte e organizzazione di mostre e di eventi culturali, diedero il via ai primi corsi dedicati ai bambini.

Era il 1999 e nacque, dal sogno di sensibilizzare il territorio alla sperimentazione delle diverse espressioni artistiche, il progetto “Mondo a colori”: un percorso alla scoperta del segno grafico, del colore, della materia da plasmare, basato su spunti teorici di rilievo ma soprattutto sull’osservazione del reale e sull’intuito della fantasia.

Dopo 15 anni il Laboratorio è ancora qui, pronto ad intraprendere una nuova stagione di corsi attivi da ottobre 2013 a maggio 2014. Ad ogni fascia d’età è offerta una proposta adeguata: laboratori di disegno, pittura e ceramica per i bambini dai 4 agli 11 anni (progetto “Mondo a colori”); appuntamenti pluridisciplinari con l’arte per ragazzi dai 12 anni in su (“Piccola Accademia delle Belle Arti”); incontri di pittura e ceramica riservati agli adulti.

Le attività saranno coordinate e dirette da Bruno Scafetta, nell’atelier spazioso e ben attrezzato che fa da sede all’Associazione. ArtiBus prosegue, inoltre, la pluriennale collaborazione con le scuole e gli enti di Vasto e dintorni, restando a disposizione per studiare progetti “ad hoc” in risposta alle singole e più diversificate esigenze.

Per info ed iscrizioni: Laboratorio ArtiBus, Via Messina 2, Vasto (dal lunedì al venerdì, ore 17.00/20.00); www.laboratorioartibus.it - info@laboratorioartibus.it.