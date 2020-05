Il Castiglione Val Fino ha la meglio sul Real Tigre per 2-1 grazie alle reti di Pirozzi al 59' e di Romano al 63', per i padroni di casa, che sullo 0-0 al 37' hanno fallito un calcio di rigore con Madonna, ha segnato all'82' Ferrazzo.

Con questi tre punti i teramani restano da soli in vetta alla classifica del girone B del campionato di Promozione, a punteggio pieno, con tre vittorie in tre partite.

La squadra di Liberatore, che non ha demeritato davanti alla capolista, è ferma invece a quota 1 e nel prossimo turno, domenica 22 settembre alle 15.30, andrà a Borrello per affrontare la squadra di Donato Anzivino, oggi vincente 3-2 in trasferta contro il Passo Cordone.





La partita. Mister Liberatore è squalificato e segue i suoi dalla tribuna, in panchina va il suo vice Amedeo Nanni. Castiglione senza l'ex Pescara, Ascoli, Avellino e Piacenza, Marco Stella infortunato. Parte bene il Real, che oltre a Manzi deve fare a meno del capitano Carlucci, con Madonna al 3' che subito serve il compagno di reparto Ferrazzo in area, ma Di Norscia blocca.

Rispondono gli ospiti all'11' con Biferi che sul filo del fuorigioco colpisce al volo, la parabola si spegne sul fondo. Al 25' la punizione di Romano viene messa in angolo da una deviazione della barriera. Al 29' padroni di casa in avanti, su corner battuto da Madonna Sabatini colpisce di testa, la sfera finisce fuori, sul successivo calcio d'angolo il pallone arriva sui piedi di Di Foglio che prova dalla distanza, ma la sua conclusione è imprecisa.

Al 34' è Travaglini a impegnare il portiere avversario da lontano, al 37' Miccoli di Lanciano concede un calcio di rigore ai gialloneri, Vetta batte una punizione a centrocampo, apre sulla sinistra per Di Foglio che mette in mezzo dove Madonna riceve, l'attaccante è strattonato da Legnini e cade a terra. Sul dischetto va lo stesso Madonna che spedisce fuori alla destra di Di Norscia.

Nel finale ci prova anche Lupo che poi al 44' sanguinante per via di una ferita al naso, rimediata dopo una gomitata non punita dal direttore di gara, deve abbandonare il terreno di gioco.

Al 54' Di Vincenzo riceve in area, si coordina e calcia alto, al 57' protesta il Real Tigre, Madonna lanciato a rete viene bloccato dall'arbitro per un dubbio fuorigioco. Al 58' D'Arcangelo vede libero l'accorrente Biferi e lo serve, l'attaccante è impreciso, è il preludio al gol ospite che arriva un minuto dopo.



D'Arcangelo passa a Trequadrini sulla sinistra che mette subito in mezzo dove c'è Pirozzi che insacca. Al 63' arriva il raddoppio, ci pensa Romano con un bel tiro di destro che colpisce il palo e finisce alle spalle di Farina. Il Castiglione Val Fino va vicino anche al terzo gol al 67' con Di Zio che calcia al volo e manda sopra la traversa.

I padroni di casa ci credono ancora e non demordono, prima al 72' ci prova Di Martino, poi all'82' Ferrazzo si incunea nell'area avversaria in velocità e riesce a segnare. A questo punto la partita si riaccende, passa un minuto e Di Foglio batte una rimessa laterale per Menabuoni che tira direttamente dal fondo.

All'87' è Trequadrini a sprecare da buona posizione. Dopo 5 minuti la gara si conclude, ospiti ancora in vetta, padroni di casa fermi a quota 1, ma hanno dimostrato ancora una volta di poter dire la loro in questa categoria.

Tabellino

Real Tigre-Castiglione Val Fino 1-2 (0-0)

Marcatori: 59' Pirozzi (Castiglione Val Fino), 63' Romano (Castiglione Val Fino), 82' Ferrazzo (Real Tigre)



Real Tigre: Farina, Sanconcordio, Vetta, Sabatini, Di Foglio, Travaglini, Lupo (46' De Foglio), Di Laudo, Sottile (69' Menabuoni), Ferrazzo, Madonna (69' Di Martino). A disposizione Smerilli, Monteferrante, Di Giorgio, D'Aiello. Allenatore Nanni (Liberatore squalificato)



Castiglione Val Fino: Di Norscia, Sansone, Liberati, Pirozzi, Di Zio, Legnini, Di Donato (53' Trequadrini), D'Arcangelo, Biferi, Romano, Di Vincenzo (84' Bufo). A disposizione Durantini, Lanari, Leone, Ranieri, Gigante. Allenatore Ciannavei



Arbitro: Alessio Miccoli di Lanciano, assistenti Di Teodoro e Di Giorgio di Lanciano

Ammonito: Sabatini (Real Tigre)

I risultati della terza giornata del campionato di Promozione, girone B. Guardiagrele-Lauretum 3-1, Moscufo-Torrese 1-1, Pacentro-Val Di Sangro 0-0, Passo Cordone-Borrello 2-3, Penne-Castello 2000 0-0, Pratola-Fossacesia 0-3, Real Tigre-Castiglione Val Fino 1-2, Silvi-Folgore Sambuceto 0-0, Valle Del Foro-Virtus Ortona 2-1

La classifica. Castiglione Val Fino 9, Castello 2000 e Valle Del Foro 7, Borrello e Virtus Ortona 6, Fossacesia, Silvi, Torrese e Val Di Sangro 5, Guardiagrele e Penne 4, Passo Cordone 3, Folgore Sambuceto 2, Real Tigre, Lauretum 1, Pacentro e Moscufo 1, Pratola 0

Il prossimo turno. Quarta giornata, domenica 22 settembre, ore 15.30. Borrello-Real Tigre, Castello 2000-Moscufo, Castiglione Val Fino-Penne, Folgore Sambuceto-Valle Del Foro, Fossacesia-Silvi, Lauretum-Pratola, Torrese-Pacentro, Val Di Sangro-Guardiagrele, Virtus Ortona-Passo Cordone