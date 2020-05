Si riunisce questa mattina alle 9, in seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Vasto. Questi i punti inseriti dal presidente Giuseppe Forte all'ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Conferimento encomio solenne a due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri; 3. Approvazione verbali sedute precedenti del 23.07.2013 e del 02.08.2013; 4. Interrogazioni ed Interpellanze; 5. Mozione per l’istituzione di una Commissione Speciale di Studio; 6. Mozione per l’istituzione di una Commissione Speciale d’Indagine; 7. L.R. 29.11.1999, N.128. Istituzione Riserva Naturale Guidata “ Bosco Di Don Venanzio” – Proposta Di Modifica; 8. Modifica al regolamento disciplinante l’installazione dei chioschi-gazebo-tettoie-dehors.; 9. Regolamento comunale autorizzazione al transito e sosta in Z.T.L. – A.P.U.;10. Piano Strategico Macro Area Vasto-San Salvo – Approvazione definitiva.; 11.Commissione consiliare per la formazione dell’Albo dei Giudici Popolari – Sostituzione componente; 12. Lavori di riqualificazione mercato coperto in Piazza “ Santa Chiara “ - Provvedimenti.