Un troupe cinematografica si era aggirata quest'estate in città per realizzare uno spot pubblicitario. Non erano passati certamente inosservati, ma era stato chiesto ai cronisti di mantenere il riserbo in vista del lancio ufficiale del video. Oggi, finalmente, si può svelare cosa è accaduto tra i vicoli del centro storico. Il nuovo spot delle Fonzies, che lancia il concorso XXL, è in onda e online. Le scene sono state girate al B&B Piccolo Circolo Garibaldino, in piazza San Pietro, nel salone dei barbieri Mario ed Ernesto, nel negozio di cappelli Stella e in altri punti della città. Anche molti vastesi e sansalvesi (vista la provenienza del regista) si sono prestati come comparse.

La regia è del talentuoso sansalvese Leone Balduzzi, molto attivo nel campo pubblicitario e musicale. Tra i suoi ultimi lavori ha firmato anche il videoclip dei Motel Connection.

DIREZIONE CREATIVA: Selmi Barissever, Tommaso Mezzavilla e Lorenzo Crespi

ART DIRECTOR: Domenico Montemurro

COPYWRITER: Maria Chiara Alegi

ACCOUNT: Daniela Melodi, Erica Tacconi

PRODUCER: Roberto Martelli

CDP: K48

REGIA: Leone Balduzzi

DOP: Mauro Chiarello @ 2dop

MONTAGGIO: Maja Durdov

POST PRODUCTION: Luca Parma @ Corte 11

MUSICA: Fernando Sparvieri