Giovedì 19 settembre alle ore 18.00 presso la chiesa dei Salesiani di Vasto, ci sarà una funzione religiosa per salutare il caro Giovanni Di Ciancia, l'ex capo del personale della Siv in pensione, prematuramente scomparso giovedì scorso a Torino, dove viveva, per un arresto cardiaco.

Di Ciancia non aveva mai interrotto il proprio rapporto con Vasto, dove aveva una casa e trascorreva le sue vacanze. Conoscenti, amici ed ex colleghi sono invitati a partecipare.